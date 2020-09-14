6 قرارات جديدة للحكومة المصرية لمواجهة كورونا

عقدت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة لمواجهة الفيروس.

وجاءت أهم القرارات التي أصدرتها اللجنة خلال اجتماع اليوم كالتالي:

أولا صلاة الجنازة:

يسمح بها خارج المساجد أو في الصحن المكشوف بالمسجد فقط في غير أوقات الصلاة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويتم مراجعة الموقف دوريا.

ثانيا الأفراح والمؤتمرات:

- السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- قيام وزيري الصحة والسياحة بدراسة ضوابط إعادة فتح الأندية الصحية بـ الفنادق اعتبارا من 21/9/2020.