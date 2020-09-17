وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر

في حادثة افتقدت أي معانٍ للإنسانية والرحمة، تعرضت طفلة روسية تدعى كنسنيا دوبروفينا للضرب المتكرر من زوج أمها على أتفه الأسباب، ودام هذا الاعتداء لأشهر، حسبما ورد في تحقيقات الشرطة، لكن الأغرب في الأمر هو عدم اتخاذ الأم أي إجراء لمواجهة العنف المتكرر ضد ابنتها.وقتل زوج الروسية زينايدا بروسكورينا ابنتها التي تبلغ من العمر عامين بعد أن ضربها 60 مرة؛ لفشلها في استخدام نونية الأطفال (القصرية) وتبولها على أرضية الحمام.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عثرت والدتها صاحبة الـ 25 عامًا، على الطفلة التي انتفخ رأسها بشكل مرعب بعد ضربها، حيث كان يشبه البالونة.وذكرت التقارير أن الأم كانت في عملها وقت الحادثة، واستدعت سيارة إسعاف بعد 24 ساعة من توقف الطفلة عن التنفس، فيما سجن زوج أمها بروسكورين في الحادثة التي وقعت في مدينة تولياتي غربي روسيا.

وبينت تقارير الطب الشرعي أن كسينيا تعرضت للضرب 20 مرة على رأسها وحوالي 40 مرة في جميع أنحاء الجسم، مما تسبب في نزيفها.وقال محققو الشرطة إن بروسكورين كان يعتدي بشكل منهجي على الفتاة الصغيرة خلال الأشهر الأخيرة من حياتها، وبحسب ما ورد علمت والدة الفتاة بالاعتداء الذي حدث على مدى عدة أشهر، لكنها لم تفعل شيئًا لحماية ابنتها.

وأضاف شهود عيان أن الأم التقطت صورا للطفلة التي تعرضت للضرب وعرضتها على صديقاتها قائلة إنها لألبوم العائلة، كما استخدمت الأم مساحيق التجميل لإخفاء كدمات كسينيا، بحسب التقارير.وأوضح المدعي العام ألكسندر كاناييف لوسائل إعلام محلية: "العنف ضد الفتاة استمر لشهور، عاملها زوج أمها معاملة سيئة وضربها في كل مناسبة".وفي مايو 2019 قام بروسكورين بسحب الطفلة بعنف من ذراعها وكسره، معلقًا: "لقد فعلت ذلك لمعاقبتها بعد أن سقطت".

وذكر صديق العائلة رومان للمحكمة: "بمجرد أن ركل بروسكورين كسينيا في بطنها، سقطت على الأرض وبكت، شاهدت زينايدا ثم ضحكت، وبدأنا نحتج عليه، لكن كان رده أن الطفلة شقية وتحتاج إلى درس".وتخضع الأم التي تعمل كبائعة في محل لبيع الخمور، للتحقيق في الوقت الحالي لفشلها في الوفاء بواجباتها، كما يواجه زوجها الذي يعمل حارس أمن السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

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