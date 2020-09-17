شاب بريطاني يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة

قد يدفعنا الحب تجاه البعض إلى إيذائهم وإلحاق الضرر بهم دون أن نشعر لمجرد الإحساس بالرفض من قبل الطرف الآخر وإنهاء العلاقة، حينها قد يقودنا الانتقام إلى الجنون.وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشاب البالغ من العمر 28 عاما جيجوكومار قتل خطيبته بهافينا البالغة من العمر 21 عاما بعدة طعنات بعد إبلاغه أنها ألغت حفلة الزفاف.

اقتحم جيجوكامار منزل خطيبته في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، وسألها عن الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء الزفاف وفسخ خطوبتهم، وكانت إجابتها واضحة: "أنت شخص حاد ولن يمكنني أن أعيش معك".

انفعل الشاب وصفع خطيبته فحاولت والدتها منعه فقام بدفعها إلى الخلف وأخذ سكينا حادا من المطبخ وهددها بأنها لن تكون لشخص غيره ولن تكمل حياتها بدونهلم تكترث الشابة لتهديده وذهبت للاطمئنان على والدتها، إلا أنها فوجئت بركضه خلفها وطعنها من الخلف 6 طعنات بالسكين. ألقت الشرطة القبض عليه بعد 3 أيام من جريمته، واعترف في تحقيقات الشرطة بأنه قتلها لأنه لن يتحمل أن تتزوج من شخص غيره.