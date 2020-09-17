افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية خلال 20 يوماً

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الخميس، أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية سيجري خلال 20 يوماً.وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في تصريح صحفي، إن "افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء و بالتنسيق مع الديوان الملكي السعودي".وأضاف أن "المنفذ سيفتتح خلال مدة تتراوح من 14 إلى 20 يوماً، وهناك جاهزية من البلدين لافتتاحه".

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