كشف تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمضاهاة هدير الهادي فتاة "تيك توك" مع الفيديوهات الإباحية المنسوبة لها، أن هدير ليست صاحبة الفيديو المنسوب لها، وأن صاحبة الفيديو الحقيقية هي ممثلة أفلام إباحية، وأثبت التقرير من خلال إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهمة هدير الهادي وصورة السيدة التي تظهر عارية الجسد وهي تقوم بتصوير نفسها في أوضاع مخلة تبين اختلاف الشكل العام والقياسات البيومترية.

وضمت أوراق التحقيقات مع المتهمة هدير الهادي، بطلة فيديوهات الرقص على تيك توك، تقريرا فنيا صادرا عن الجهات المختصة في القضية رقم 712 لسنة 2020، جنح حدائق أكتوبر، المتهمة فيها هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تيك توك وأثبت التقرير المؤرخ في 9 يوليو الماضي، أنه نفاذا لأمر النيابة العامة، أحضرت قوة أمنية المتهمة هدير الهادي، وكذلك حرز عبارة كارت ميموري 16 جيجا، وتبين احتواؤه على مقطع فيديو لفتاة عارية الجسد تصور نفسها في أوضاع مخلة، وهو مُحمل من أحد المواقع الإباحية، حيث أمرت النيابة بتفريغ الحرز وإجراء مضاهاة، للتأكد من ظهور المتهمة في الفيديو من عدمه.

وأثبت التقرير أنه تم تصوير المتهمة طبقا للقواعد الفنية المعمول بها لإجراء المقارنة، وأشار التقرير إلى أنه وبإجراء المقارنة الفنية والمضاهاة تبين وجود اختلاف في الشكل العام والقياسات "البيومترية" بين المتهمة هدير الهادي والفتاة التي تظهر بالفيديو التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، مع المتهمة هدير الهادي، أكدت خلالها أنها تصنع فيديوهات راقصة، على مواقع التواصل لزيادة عدد متابعيها، كما أنها تحصلت على أموال من طبيب مصري في السعودية، قرابة 18 مرة، واستغلت هذه الأموال في إجراء عملية نحت لجسمها في مستشفى بالرحاب، كما أثثت شقتها في حدائق أكتوبر.

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