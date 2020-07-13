مصر تدين إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه السعودية

أعربت مصر عن بالغ إدانتها لقيام الحوثيين بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف.وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، على "تضامن مصر الكامل ووقوفها مع السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي".

وأضاف البيان: "تعيد مصر التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مع أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".وفي وقت سابق، قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، إنه اعترض ودمر 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة مزودة بمتفجرات أطلقتها قوات الحوثيين ليلا باتجاه المملكة.

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