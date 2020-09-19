كشفت مصادر قانونية ومحامين على صلة بقضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" في مصر، تفاصيل اجتماع سري عقده عدد من أسر وأقارب المتهمين المتورطين في القضية وأوضحت المصادر وفقا لموقع "المصري اليوم" أنه تم عقد اجتماع في مكتب محام شهير قبل يومين للاتفاق على سيناريو وروايات واحدة يتم سردها أمام النيابة العامة من قبل المتهمين المحبوسين أو المتهمين الهاربين إذا ما تم ضبطهم

وأشار الموقع أن المحامي صاحب المكتب كان يفرض سرية تامة على هذا الاجتماع لدرجة أنه أعطى إجازة لمعظم العاملين بمكتبه، كما طلب من الحضور بناء على طلب عدد من أسر المتهمين، ترك الهواتف المحمولة في سيارتهم أو خارج غرفة الاجتماع وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 3 وضبط وإحضار 4 آخرين هاربين، في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

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