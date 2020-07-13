قرار إماراتي جديد بشأن التأشيرات المنتهية الصلاحية

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات عن مد عمل تأشيرات الزيارة او السياحة المنتهية 30 يوما دون وتطبيق غرامات عليهم .وشدد العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي بإسم الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية على من انتهت تأشيرة زيارته إلى الدولة، ضرورة القيام بتسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة خلال شهر، وذلك نظرا أن المجال الجوي حاليا بدأ في الانفتاح، وهم مرحب بهم في أي وقت لزيارة دولة الإمارات.

وقد وصل بعض الأشخاص إلى دولة الإمارات بغرض الزيارة أو السياحة منذ مارس الماضي ولكن بسبب الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا لم يتمكنوا من مغادرة البلاد رغم إنتهاء التأشيرة الخاصة بهم.

ويُذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية قد بدأت باستئناف خدماتها للمتعاملين بدءًا من أمس واستيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات لضمان حسن سير العمل وجودة مستوى الخدمات المقدمة.

وطالبت الهيئة متعامليها من متلقي خدماتها لتجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين المتواجدين في الدولة والمبادرة في التجديد مؤكدة حرصها على المتعاملين والتزامها في تحقيق التباعد الاجتماعي .

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