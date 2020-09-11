وفاة رجل أعمال مصري حاول الهروب من زوجته فسقط من الدور الثالث

هروبا من زوجته وأسرتها لقى رجل أعمال مصرعه بعد أن سقط من الدور الثالث بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر نتيجة إصابته بنزيف في المخ وكسور بجسده، وتم ضبط المتهمين وجاري عرضهم على النيابة العامة.

كانت شرطة مباحث الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط صاحب شركة من أحد عقارات السكنية بمنطقة الشيخ زايد، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم الاستماع إلى أقوال الشهود وتبين أن أسرة المجني عليه وراء ارتكاب الحادث.

كشفت تحريات مباحث الجيزة، تحت إِشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بنشوب خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته على إثرها قام أهالي الزوجة باستدعاء الزوج بحجة إنهاء الخلاف بينهما فتم احتجازه داخل الغرفة وتهديده مما دفع إلى الهروب من نافذ الغرفة فسقط قتيل.

القت مباحث الجيزة القبض الزوجة، وشقيقها، ووالدتهما وشخص آخر يرتبط بعلاقة قرابة بهما، لاتهامهم باحتجاز المجني عليه دون وجه حق، بسبب خلافات أسرية، داخل شقة بالشيخ زايد، مما أدى إلى وفاته أثناء محاولة الهرب وحرر محضر بالحادث وعرضه على النيابة العامة.

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