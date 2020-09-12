دعوى لإلزام وزير النقل بإصدار قراراً بإعفاء جنود الجيش والشرطة من قيمة تذكرة السفر

أقام المحامي سمير صبري دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الفريق وزير النقل والمواصلات، بإصدار قرار بإعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر وقال صبري في دعواه، قالوا عن الجندي المصري سيدنا محمد (صلى اللة علية وسلم ):- (إذا فتح اللة عليكم.. مصر من بعدى فخذوا منها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة وأضاف صبري في دعواه، أن الجندي المصري هو البطل الحقيقي الذي يستحق التكريم ولعل التضحيات التي يقدمها جنود مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة سواء في مواجهة الإرهاب وحماية الوطن من طيور الظلام، أو في ميادين التنمية والتعمير تعد نموذجا فريدا للعطاء الذي يدعو للفخر

وأكمل صبري، أن يد تبني ويد تحمل السلاح هذا الشعار الذي تجسده بطولات جنودنا البواسل يتحقق كل يوم من سيناء إلى الإسماعيلية.. ومن العريش إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. تضحيات لا تعرف التهاون.. ولا تعترف بصعوبات وعقبات.. الجندي المصري غير مجهول في معركة الوطن، فهو بطل بلامناف وتابع صبري، كشفت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، عن كواليس الحوار الذى دار بينها وبين الجندي، الذى تعرض للإهانة من كمسرى بقطار المنصورة القاهرة ، مشيرة إلى أن الكمسري أخطأ فى حق الجندي كثيرا، إلا أنه كان يتحكم فى أعصابه بطريقة تثبت مدى قدرة أفراد القوات المسلحة في ضبط النفس

وأردف صبري، أن كلمة جندي بالقوات المسلحة التى كتبت على الزى العسكري، هزتها كثيرا، ورفضت تماما أن يعامل بهذه الطريقة من الكمسري، وتابعت: كلمة الجيش المصري على زي الجندي والله تهز جبل، وأمام ذلك كله لايسع الطاعن إلا أن يولي وجهه شطر القضاء المصري العظيم متمسكا بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات بإعفاء جنود القوات المسلحة الباسلة والشرطة بعد واقعة المجند والكمسرى فى قطار القاهرة من طلب الهيئة من أفراد القوات المسلحة استمارة سفر، والاكتفاء فقط بالبطاقة العسكرية أو بالزي العسكري

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