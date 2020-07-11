استمرار العمل بأكبر بوابة للحرم المكي الشريف

يجري العمل على تطوير باب الملك عبدالعزيز، الذي يعد أحد المشاريع الجبارة في توسعة الحرم المكي الشريف، ويعتبر الباب أحد أبواب المسجد الحرام تحفة معمارية رائعة، ويرتبط مباشرة بالكعبة المشرفة.استشاري تطوير التصاميم في شركة جبل عمر، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أنس صيرفي، ذكر لـ"العربية.نت" أنه تم فجر اليوم الجمعة كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة، وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين.

وقال: "يعتبر باب الملك عبدالعزيز، الباب الرئيس في الجهة الجنوبية للحرم المكي الشريف، والباب رقم واحد، واستعمل في بناء الباب أجود مواد البناء، وأحدث التقنيات وأروع التصاميم، ويتميز بالارتباط البصري للكعبة المشرفة، حيث يتم مشاهدة الكعبة المشرفة بالكامل من مدخل الباب وعلى بعد 300 متر".

وأضاف: "خلال عمليات التشييد والبناء تم تحريك الباب للخارج عن موقعه القديم بنحو 50 مترا، وارتفاع كامل البوابة 51 مترا، بينما الأقواس تقدر بنحو 20 مترا، كما أن ارتفاع منارتي الباب 137 مترا للمنارة الواحدة، فيما كان ارتفاع السابق 90 متراً".

قد يهمك ايضـــًا :

صوت المآذن في الحرم المكي مُستمرّ رغم وباء "كورونا"

مقطع فيديو يوثق الصلاة داخل الحرم المكي في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي