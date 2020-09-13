ماكرون يضغط على الساسة اللبنانيين مع قرب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة

أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع، والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها.وقال الإليزيه: "الرئيس ماكرون يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان".من جهته، أشار مصدر لبناني إلى أنه "من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل الحكومة على الرئيس ميشال عون غدا الاثنين في مسعى لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهورا بسبب الخلافات على تسمية الوزراء".

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في محاولة لتذليل عقبة تعيين وزير للمالية.وقال بري: "حركة أمل تعارض الأسلوب المتبع حاليا لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى غياب المشاورات، مضيفا: "لا أريد المشاركة فيها... سنتعاون لتحقيق الاستقرار في البلاد".ووعدت القيادة اللبنانية ماكرون عندما زار بيروت في الأول من سبتمبر، بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين لإنهاء أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

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