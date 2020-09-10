ماكرون يصرح نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها
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ماكرون يصرح نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها

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العرب اليوم - ماكرون يصرح نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - العرب اليوم

ماكرون يصرح نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها

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ماكرون يصرح نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها ماكرون يصرح نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها



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