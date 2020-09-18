غرد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، بكلمتين باللغة العبرية.ونشر بن زايد تغريدة باللغة العبرية على صفحته في "تويتر"، وجاء فيها: (שנה טובה) أي "عام سعيد" أو "عام مبارك".ووجه وزير الخارجية الإماراتي بتغريدته هذه تهنئة إلى إسرائيل التي تحتفل الجمعة برأس السنة الـ5780 وفق التقويم اليهودي.ووقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.وكان وزير الخارجية الإماراتي على رأس وفد بلاده في مراسيم توقيع الاتفاقين والتي أقامها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي 4 دول، وهي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

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وزير الخارجية الإماراتي يغرد بكلمتين باللغة العبرية