وزير الخارجية الإماراتي يغرد بكلمتين باللغة العبرية

غرد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، بكلمتين باللغة العبرية ونشر بن زايد تغريدة باللغة العبرية على صفحته في "تويتر"، وجاء فيها: "عام سعيد" ووجه وزير الخارجية الإماراتي بتغريدته هذه تهنئة إلى إسرائيل التي تحتفل الجمعة برأس السنة الـ5780 وفق التقويم اليهودي ووقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.