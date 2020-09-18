بحثت الولايات المتحدة وقطر في إطار الحوار الاستراتيجي بينهما تطوير قدرات قاعدة "العديد" الجوية للقوات الأمريكية قرب العاصمة القطرية الدوحة.وجاء في بيان مشترك في ختام الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الحكومتين أكدتا التزامهما بالإعلان المشترك حول التعاون الأمني لتعزيز الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب".وأضاف البيان أن "الوفد الأمريكي قدم خطوة لتطوير القدرات العملياتية لقاعدة العديد الجوية، وأشاد بسخاء قطر في تحديث المنشآت الحيوية والبنية التحتية للقاعدة".

وأكد البيان أن "الحكومتين ملتزمتان بمواصلة المناقشات حول تطوير التمركز الدائم في قطر"، مشيرا إلى أنه "إلى جانب التغييرات المستقبلية لتكييف العمليات مع معايير الناتو، سيزيد تطوير قاعدة العديد من قدرات القوات الأمريكية وقوات التحالف المنتشرة في قطر".كما بحث الجانبان برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية للخارج البالغ حجمه 26 مليار دولار، الذي "يواصل تعزيز قدرات القوات المسلحة القطرية"، حسب البيان.وأشار البيان المشترك إلى أن هذا البرنامج يشكل "حجر الزاوية للتعاون الأمني بين القوات الأمريكية والقطرية".يذكر أن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والدوحة جرت في 14 و15 سبتمبر الجاري. وترأس وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مراسم افتتاح المناقشات.

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