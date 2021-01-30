مصر ترشح أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية

أعلنت مصر، اليوم (السبت)، عزمها إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعد فترة أولى (2016 - 2021).وجاء في بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر: «السيد الرئيس يوجه رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح السيد أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة».

وأوضح المتحدث الرسمي، في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن إعادة ترشيح الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط لفترة ثانية «يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرص سيادته على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية».

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