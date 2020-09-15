وزير إماراتي يصرح معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرارٌ سيادي ونرفض التهديد والوعيد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين: إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، قرارٌ سيادي ليس موجّهاً إلى إيران وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أننا "لا نقبل التدخل في قراراتنا، كما نرفض التهديد والوعيد سواءً كان مبعثه التنمر أو القلق". وتابع قرقاش: أن القرارات الاستراتيجية تحوليّة، ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا، وفق تعبيره ويأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق إماراتي إسرائيل بشأن التطبيع بين الجانبين.

وشنت السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، هجوماً كبيراً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقررت وزارة الخارجية استدعاء سفيرها من أبو ظبي فوراً. ووصفت القيادة الفلسطينية الاتفاق بأنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته والقدس والمسجد الأقصى، داعية لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسط تشكيك من القيادي الفتحاوي عزام الأحمد بعقدهما بسبب الخلافات العربية، مؤكدا أن الجدار العربي يتهاوى شيئاً فشيئاً كما أثار هذا الاتفاق ردود فعل مستنكرة من قبل إيران وتركيا، فيما رحبت مصر والبحرين وسلطنة عمان ودول أوروبية وآسيوية به.

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