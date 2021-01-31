قتل سوري وجرح 4 آخرون بإطلاق نار خلال احتجاجات فام بها أهالي مدينة الحسكة شمالي شرق سوريا اليوم السبت تنديدا بالحصار الذي تفرضه "قسد" أو ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" على مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي.وأفادت وكالة "سانا" اليوم الأحد أنالأهالي نفذوا وقفة احتجاجية رافضين الحصار الذي تفرضه "قسد" على مركز المدينة.وقالت الوكالة: "إن مسلحي الميليشيا أطلقوا النار على الأهالي المحتجين ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين".وأضافت أن "قسد" أقامت حواجز إضافية ونشرت المزيد من مسلحيها في أحياء المدينة واختطفت عدداً من المدنيين.وتواصل "قسد" الموالية للاحتلال الأمريكي فرض حصار خانق على مركز مدينة الحسكة وتمنع دخول الآليات ووسائل النقل والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لأهالي المدنية

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