فرقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عبر إطلاق الرصاص في الهواء تظاهرة احتجاجية وسط مدينة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا.وأكدت مصادر أهلية لـ RT أنه لا خسائر بشرية أو إصابات جراء تفريق التظاهرة التي جاءت تلبية لدعوات أمس احتجاجا على حصار مستمر منذ نحو أسبوعين تفرضه قسد على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في المدينة، وشملت الدعوات مدينة القامشلي.وتقول المصادر إن قسد تمنع دخول المواد الغذائية والتموينية إلى مركز المدينة منذ بدأت أن حصاره.وحاول المحتجون كسر الحصار على المربع الأمني في المدينة، وسط هتافات مؤيدة للحكومة السورية والرئيس بشار الأسد.ونشرت صفحة المكتب الصحفي في محافظة الحسكة تسجيلا مصورا للتظاهرة في شارع فلسطين في المدينة، ويظهر في التسجيل عدد من المحتجين يهتفون لسوريا وللرئيس الأسد.وكانت صفحة المحافظة ذكرت في وقت سابق اليوم أن "الفعاليات الأهلية وشيوخ ووجهاء القبائل والعشائر ورجال الدين ينفذون اعتصاما أمام القصر العدلي بمدينة الحسكة للتنديد بالحصار الذي تفرضه المليشيات المرتهنة للاحتلال الأمريكي ومنعها دخول المواد الغذائية والمياه والطحين ومرور المشاة والآليات إلى مركز المدينة".ولم تعلق قسد حتى الآن عما جرى، كذلك تجاهلت الخبر وسائل الإعلام المقربة منها.يذكر أن المدينة شهدت في 18 من يناير الماضي وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي تنديدا بقطع تركيا المياه عنها ورفضا لحصار قسد لمركزها.

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