الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية العراقية للتدقيق في أوامر القبض

قال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته تعمل على مواجهة التحديات.وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أكد الكاظمي عزم حكومته "مواجهة التحديات، والانتقال لمرحلة البناء والتنمية" واعتبر الكاظمي أن محافظة ذي قار معطاءة وذلك في بيان عن استقباله لشيوخ العشائر بالمحافظة العراقية.وقال لشيوخ العشائر إن محافظتهم قدمت أبناءها لحماية العراق، ومواجهة الإرهاب.ووجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى النهوض بالخدمات المقدمة إلى المحافظة، كذلك وجه أجهزة الأمن للتدقيق في أوامر القبض.

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