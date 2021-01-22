الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة حماة السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماة، وسط البلاد وقال مصدر عسكري سوري بأن الطيران الإسرائيلي "شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة"، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفا: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها" وتحدثت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: سانا

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