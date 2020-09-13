واشنطن وأبو ظبي توقعان اتفاقية لتوسيع صلاحيات المسؤولين القنصليين
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واشنطن وأبو ظبي توقعان اتفاقية لتوسيع صلاحيات المسؤولين القنصليين

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العرب اليوم - واشنطن وأبو ظبي توقعان اتفاقية لتوسيع صلاحيات المسؤولين القنصليين

وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن - العرب اليوم

وقعت الولايات المتحدة والإمارات اتفاقية تنص على توسيع وتعزيز الامتيازات والحصانات لموظفي قنصليات البلدين.وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة والإمارات وقعتا اتفاقية موسعة بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية، ستوفر للموظفين القنصليين حماية معززة أثناء العمل مع مواطني بلديهما".

وأضاف أن "الاتفاقية ستعزز قدرة الموظفين القنصليين على ضمان مصالح المواطنين والمصالح الوطنية".ووصفت الخارجية الأمريكية دولة الإمارات بأنها شريك استراتيجي مهم في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج وضمان المصالح الأمريكية وحرية التجارة في المنطقة.

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واشنطن وأبو ظبي توقعان اتفاقية لتوسيع صلاحيات المسؤولين القنصليين واشنطن وأبو ظبي توقعان اتفاقية لتوسيع صلاحيات المسؤولين القنصليين



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