واشنطن وأبو ظبي توقعان اتفاقية لتوسيع صلاحيات المسؤولين القنصليين

وقعت الولايات المتحدة والإمارات اتفاقية تنص على توسيع وتعزيز الامتيازات والحصانات لموظفي قنصليات البلدين.وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة والإمارات وقعتا اتفاقية موسعة بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية، ستوفر للموظفين القنصليين حماية معززة أثناء العمل مع مواطني بلديهما".

وأضاف أن "الاتفاقية ستعزز قدرة الموظفين القنصليين على ضمان مصالح المواطنين والمصالح الوطنية".ووصفت الخارجية الأمريكية دولة الإمارات بأنها شريك استراتيجي مهم في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج وضمان المصالح الأمريكية وحرية التجارة في المنطقة.

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