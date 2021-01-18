قادة الإمارات يعزون الرئيس بوتين في السفير الروسي لدى الدولة

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ببرقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزاه فيها بسفير روسيا لدى الإمارات سيرغي كوزنيتسوف.كما بعث كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين للرئيس الروسي.وأعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي اليوم وفاة السفير سيرغي كوزنيتسوف عن 68 عاما.

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