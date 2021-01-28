بريطانيا تشدد الإجراءات على حركة دخول وخروج المسافرين

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن إجراءات جديدة مشددة تخص حركة الدخول والخروج من البلاد؛ وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وتتضمن الإجراءات الجديدة زيادة التواجد الأمني لأفراد الشرطة في الموانئ والمطارات للتأكد من خضوع المسافرين للعزل الذاتي، ورفض دخول القادمين من البلاد التي تدخل ضمن التصنيف بـ"اللون الأحمر" وهي البلاد التي يتفشى فيها فيروس كورونا بشدة، إضافة إلى مراجعة الوزارات لقائمة الاستثناءات؛ للتأكد من أن الأفراد يسافرون من أجل أسباب ضرورية فقط.وذكرت باتيل إن على راغبي السفر خارج البلاد توضيح أسباب سفرهم، موضحة أن القانون حاليا يمنع السفر من أجل الترفيه، كما أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل تدفق المسافرين الى البلاد.

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