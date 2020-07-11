الأمم المتحدة ترحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط الليبية

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الصادرات وإعادة فتح النفط.وذكرت "بوابة الوسط " الليبية، أن الطرفين بحثا، خلال اجتماع عقد الجمعة، فى جنيف، إعادة إحياء الحوار السياسى والمبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسى شامل للأزمة الليبية.من جانبها، رحبت وليامز بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فورى ودائم لاسيما فى سرت.وناشد الطرفان الجهات الدولية بوقف تدخلاتها السلبية فى ليبيا، وتسهيل ودعم العملية السياسية، لتدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة فى سرت والهلال النفطي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عقيلة صالح يؤكد أن روسيا وسيط مقبول لحل النزاعات

تحذير جزائري من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على المنطقة