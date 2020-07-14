ولي عهد أبوظبي يتلقي اتصالا من رئيس وزراء اليونان لبحث العلاقات الثنائية

تلقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان تناول العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين وسبل الوصول بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى بما يعزز مصالحهما المشتركة فى مختلف المجالات.و تناول الاتصال الحديث حول تفاصيل " المنتدي الاستراتيجي الإماراتي - اليوناني - المزمع عقده أواخر شهر يوليو الجاري.

وبحث الطرفان خلال الاتصال جائحة " فيروس كورونا " وتأثيراته على الساحة العالمية، وسبل مواجهته واحتواء آثاره حيث عبر رئيس الوزراء اليونانى عن شكره لدولة الإمارات لتقديمها معونات طبية إلى بلاده فى مواجهة الفيروس .. مؤكدا تقديره للدور الإماراتي الإنساني فى التعامل مع هذا الوباء على المستوي الدولي، منذ ظهوره.

و تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية و الدولية التى تهم البلدين و فى مقدمتها آخر تطورات الأوضاع فى منطقة البحر المتوسط و أكد الجانبان فى هذا الصدد أهمية الحفاظ على الأمن والسلام فى هذه المنطقة وتجنب أى سياسات من شأنها أن تهدد استقرارها أو تحول دون استثمار مواردها لصالح شعوبها وفقا لقواعد القانون الدولي.و فى هذا السياق شدد الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات فى المنطقة بالطرق السلمية بما يحفظ الأمن الإقليمى و السلام العالمي

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