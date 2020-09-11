ذكرت السيدة المصرية صفية إبراهيم أبو العزم التي اشتهرت إعلاميا بـ"سيدة القطار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل لها هدية عاجلة.وفيما لم تفصح أبو العزم عن هدية السيسي لها، إلا أنها وصفتها بأنها "حاجة كبيرة" وأضافت أن شخصا ما تواصل معها لكي يخبرها أن الرئيس المصري أحضر لها هدية، وأكدت أنها تعتز بها وستذهب بها إلى المدرسة وتخبر الجميع أن الرئيس كرمها.واشتهرت "سيدة القطار" بعد إصرارها على دفع قيمة تذكرة القطار لمجند، إثر نشوب مشادة بينه وبين مفتش القطار بسبب عدم حيازته تذكرة.

قد يهمك أيضا:

الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية البحريني في قصر الاتحادية

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم