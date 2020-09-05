السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلد الشقيق، والتي أدت الى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات وأكد الرئيس السيسى على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، وتوجه الرئيس بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.