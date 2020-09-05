مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد

اعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر كما قرر إعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف ٢٠٢٠ برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والاقليمية والعالمية وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس مساء أمس الجمعة بالقصر الجمهوري بعد استعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام.