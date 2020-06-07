مجلس الأمن والدفاع السوداني يتحفظ على بعض بنود قرار إنشاء البعثة الأممية

رحب مجلس الأمن والدفاع السوداني فى اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان اليوم، بالقرار رقم 2524 (2020) الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفني لحكومة الفترة الانتقالية والقرار رقم 2525 (2020) الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى 31 ديسمبر 2020م، الصادرين من مجلس الأمن الدولى بتاريخ 3 يونيو 2020م . وأكد المجلس أن هذه القرارات سوف تسهم فى دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد في القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة. وأبدى مجلس الأمن والدفاع بعض التحفظات على القرارين، وأكد على الاستمرار فى العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ماورد في خطاب طلب السودان وحقوقه في الحصول على الدعم الفني المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان.