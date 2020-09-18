مصر تمنح مواطنيها المحررين من ليبيا هبة مالية

منح محافظ مرسى مطروح في مصر، خالد شعيب، هدية مالية لـ6 مواطنين من عمال التشييد تم تحرريهم من الاختطاف في ليبيا بعد تدخل المخابرات المصرية.وأهدى محافظ مطروح كل شاب مبلغ 5 آلاف جنيه وميدالية هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن، مع تجهيز وجبة غداء ووسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.وأكد محافظ مطروح، وفق بيان، أن "مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم".وأشار محافظ مطروح إلى أن "مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبنائها وتستوعب مزيدا من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها".

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