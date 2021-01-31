تعافت الفنانة يسرا، من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، واستعادت قدرتها على التنفس بصورة طبيعية، وبدأت بالفعل تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2021.يسرا تواجدت للمرة الأولى اليوم السبت داخل موقع التصوير بإحدى مناطق الجيزة، وقامت بتصوير مشاهدها الأولى على أن تنتقل خلال أيام إلى الاستديو الرئيسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل تصوير مجموعة من المشاهد الداخلية هناك.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم النجمة التي ستلعب الدور الرئيسي بدلا من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التقي تقدمت باعتذارها عن عدم المشاركة لأسباب تتعلق بتخوفها من فرض إغلاق عام يمنعها من مغادرة مصر ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.ونفت الشركة المنتجة ما تردد عن ترشيح النجمة السورية جومانا مراد لتحل بدلا من هيفاء، وأكدت أن الاسم المقترح من المخرج سامح عبد العزيز لا يزال محل تفاوض، بينما تم تأكيد مشاركة جميلة عوض والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل.يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج العدل جروب.

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