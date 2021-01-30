ملتقى حوار سياسي ليبي في سويسرا لاختيار مسؤولي المجلس الرئاسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا الأسبوع المقبل من الأول وحتى الخامس من شباطومن المتوقع أن يصوت الملتقى خلال الاجتماع على المرشحين للمناصب الثلاثة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي في تونس منتصف تشرين الثاني 2020.وأضافت البعثة في بيان صحفي، أن "هذه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة مؤقتة وسيكون مناطا بها بشكل أساسي قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 كانون الأول 2021، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة".

وعقب اعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي آلية اختيار هذه السلطة المؤقتة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن فترة أسبوع لتقديم الترشيحات، انتهت في 28 كانون الثاني .وستقوم لجنة مكونة من 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أن الترشيحات مقدمة وفقا للشروط المعلن عنها.وتتولى اللجنة جمع القوائم النهائية لمرشحي المجلس الرئاسي عن كل إقليم والمرشحين إلى منصب رئيس الوزراء.وسيتم بث الجلسة الافتتاحية وغيرها من الفعاليات المهمة الأخرى مباشرة على موقع البث الشبكي للأمم المتحدة webtv.un.org.

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