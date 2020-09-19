تركي آل الشيخ يُؤكِّد أنّه يموت في اليوم الواحد مرَّات عدَّة

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الجمعة، تغريدة غامضة أثارت قلق متابعيه، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنا دقيق الملاحظة ولا أستطيع تجاهل التفاصيل وبسبب ذلك أموت في اليوم الواحد عدة مرات"، وأشار إلى أن السببُ يعود لشدة الإفراط بالتفكير.

وغرَّد آل الشيخ خلال الفترة الماضية أكثر من مرة تحدث فيها عن حالته الصحية وتجاوب معه المتابعون بالدعاء له بالشفاء.

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