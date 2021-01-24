حقيقة اعتزال الفنانة منة فضالي التمثيل وارتداء الحجاب

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية، عقب طرح الفنانة منة فضالي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها وهي ترتدي حجاب وعباءة. وتداول نشطاء السويشال ميديا أنباء بأن منة فضالي قد اعتزلت التمثيل بالرغم من أنها تواصل خلال الفترة الحالية تصوير عدد من أعمالها الفنية الجديدة، وحقيقة صورتها المتداولة بالحجاب من كواليس مسلسلها الجديد "سكن البنات" الذي يعرض أولى حلقاته اليوم على الفضائيات.مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر ودينا وأيتن عامر ومنة فضالي ومنذر رياحنة وإلهام عبد البديع وألفت عمر وشمس وهايدي رفعت وهاجر الشرنوبي وشيما الحاج، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. وتخوض منة فضالي السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وهبة مجدي ومحمد جمعة ومحمد مهران وإنجي المقدم وفردوس عبد الحميد، وتأليف وإخراج محمد سامي.

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