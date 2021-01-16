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الفنانة وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو "تيك توك"

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العرب اليوم - الفنانة وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو "تيك توك"

الفنانة وفاء عامر
القاهرة - العرب اليوم

شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها مقطع فيديو طريفا بصحبة ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت وفاء عامر في الفيديو وهي تعنف ابنها بالضرب، اثناء مشاركته فيديو على التيك توك وهو يدعي شرب السجاير.وعلقت وفاء عامر، قائلة: "عمر بيعمل تيك توك افتكرته بيدخن بجد".وانضمت الممثلة وفاء عامر مؤخرا إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.وظهرت وفاء عامر مع بسمة وهبة في فيديو وهما ترتديان الكمامات الطبية عبر "انستجرام ".وقالت وفاء عامر: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة ساغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

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الفنانة وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو تيك توك الفنانة وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو تيك توك



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