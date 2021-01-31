الإعلامي المصري رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستحرام.

وظهررامي في الصورة برفقة شقيقته "رضوي رضوان"، وحرص علي تهنئتها بمناسبة يوم مولدها من خلال رسالة مؤثرة.

علق رامي علي الصورة قائلا:" أحن وأرق وأجمل وأجدع وأغلى أخت في العااااااالم كل سنة وانت طيبة وعقبال سنين العمر حبيبتي #العشق ربنا يخليكي لينا".

وكان قد قال الإعلامي رامي رضوان، منذ ايام إن شبكة قنوات دى إم سي تحتفل بمرور 4 سنوات على الانطلاق، موضحًا أن القناة خلال الـ سنوات الماضية قدمت الكثير لـ المواطنين، وأن القناة بدأت كبيرة ومستمرة في تقديم المعلومات الصحية للمواطنين.

وأضاف رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن، برنامج مساء دى إم سي تحدث كثيرًا عن إنجازات الدولة المصرية وما يتم في جميع القطاعات.

كما أن البرنامج تحدث جديا عن فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في ووهان الصينية، وكان دائمًا يهتم بمناقشة وتحليل وتوعية المواطنين بخطر هذا الفيروس الفتاك، و أن معظم الحديث خلال العام الماضي كان عن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وخلال الفقرة الأولى من البرنامج عرض رامي رضوان عددا من حوارات بعض الضيوف الذين جرى استضافهم البرنامج منذ بداية انطلاقه، بالإضافة إلى عدد من التقارير، كذلك عرض البرنامج عددا من المشروعات القومية التي يجرى إنشاؤها وتطويرها في مصر، ومن أهم تلك المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وكذلك مدينة المنصورة الجديدة ومشروع حي الأسمرات.

واستضاف رامي خلال الفقرة الأخيرة الفنانة الشعبية أمينة، والتى قامت بالحديث عن حياتها الشخصية وحبها لـ زوجها، وقامت بغناء أكثر من أغنية على الهواء.

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