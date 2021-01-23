علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل الملك عبدالله بن عبد العزيز

يوافق اليوم السبت 23 يناير ذكرى رحيل الملك عبدالله بن عبد العزيز -طيب الله ثراه- قبل 6 سنوات.ونشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة جمعت الملك عبدالله بوالده.وعلق مبارك بقوله: " في ذكرى رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود، كان زعيماً عربياً وقائداً حكيماً ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ".وأضاف: " زعماء رحلوا عنا لكنهم باقون فى القلب ما غابوا ولارحلوا، رحمة الله عليهم ".

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