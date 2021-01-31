ميمي جمال تعلق على المتداول عن خلافها مع أولادها

كشفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال حقيقة توتر العلاقات بينها وبين أولادها.وأكدت ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية برنامج "المساء مع قصواء"، أن الأمر مجرد شائعات وعار تماما من الصحة، ووصفتها بالأمر المزعج.وتابعت ميمى جمال، امبارح كنت بتغدى مع بنتى، ربنا يخلي بناتى وأحفادي".وأعلنت ميمى جمال اعتزالها الفن رسميا، موضحة:" بشتغل من وانا عندى 9 سنين.

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