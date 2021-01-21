الفنانة ميمي جمال تتحدث عن حياتها بعد اعتزالها الفن

ميمي جمال، فنانة من الجيل المخضرم، بدأت مشوارها الفني منذ أن كان عمرها 7 سنوات، إذ استطاعت أن تثبت ذاتها وتضع اسمها ضمن أوائل نجوم الفن، ومن أشهر أعمالها «لصوص لكن ظرفاء، شيء من الحب، عالم عيال عيال، سفاح كرموز»، وقد سطع نجمها بمشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام التليفزيونية، من أهمهما «عائلة الحاج متولي، الباطنية، ساكن قصادي، شارع عبد العزيز»، كما عاشت قصة حب كبيرة مع الفنان الراحل حسن مصطفى وأنجبت منه بنتين «توأم».

ومنذ 6 سنوات، اختفت الفنانة ميمي جمال التي قدمت مايقرب من 500 عمل فني خلال مشوارها الفني، وتحديدا بعد تقديمها فيلم «لف ودوران» مع الفنان أحمد حلمي، ومن بعدها رفضت كل الأدوار المعروضة عليها، معلنة اعتزالها الفن نهائيا.وقد تحدثت «ميمي» لـ«الوطن» عن أسباب اعتزالها، وعلاقتها الخاصة بزوجها الفنان حسن مصطفى، قبل وفاته، فضلا عن روتينها اليومي في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلي نص الحوار.

* في البداية، ماسبب اعتزالك بعد 70 عاما من العطاء الفني؟

- اكتفيت بما قدمته خلال مشواري الفني الذي بدأته منذ كان عمري 9 سنوات، ولكن كل فنان له عمر افتراضي، وأنا عمري الفني وقفته ومش هرجعله تاني، وده لسبب واحد فقط، وهو الراحة، فأنا شعرت أنني أعطيت الفن كل وقتي وجهدي، وجاء الوقت الذي من المقرر أن أرتاح فيه.

* هل رحيل زوجك حسن مصطفي كان سببا وراء ذلك؟

- تقول بنبرة حزينة: حسن كان زوجي وصديقي وحبيي، ومنذ رحيله أشعر بفراغ كبير، وهذا جعلني أشعر بوحدة كبيرة، فهو كان الزوج والسند والأب وكل شئ، ولم أعتزل لأي أسباب أخري كما انتشر، ولكنني قررت أن يكون العمر المتبقي لصالح أسرتي وعائلتي فقط.

* هل لا يزال يٌعرض عليك أدوار فنية في الوقت الحالي؟

- بالفعل، يُعرض عليّ أدوار فنية باستمرار، وبعضها يكون مناسبا وجيدا، ولكنني اتخذت قرارا باعتزال التمثيل بدون رجعة مهما كانت مغريات الدور، وأعتقد أنني قدمت خلال مسيرتي الفنية، أعمالا كثيرة مع كبار نجوم الفن، وحُفرت بذاكرة الجمهور.

* كيف تقضين وقتك الحالي؟

- بين أولادي وأحفادي، فهم بالنسبة لي الدنيا وما فيها، خاصة أنني كنت أيام التصوير لا أجد الوقت الكافِ للجلوس معهم، ودائما ما كنت أشعر بتأنيب الضمير، لذلك أشعر أن ذلك هو الوقت المناسب لقضائه معهم، وتعويض ما فات من قبل في بعُدهم.

* هل يسأل عنك أحد من الوسط الفني؟

- بالتأكيد، فكل أصدقائي الذين عملت معهم لازلت على اتصال بهم، بدون ذكر أسماء أحد منهم، حتى لا أغفل أحدا، ولكن كلهم أصدقائي وأحبهم ويحبوني.

* هل ترين أن فيلم «لف ودوران» المحطة الأخيرة المناسبة لإنهاء مشوارك الفني؟

- بالتأكيد، فدور «عايدة» في فيلم «لف ودوران» كان مهما ولقى إعجاب عدد كبير من الجمهور والمشاهدين، خاصة أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، فضلا عن أن العمل مع الفنان أحمد حلمي ممُتع، وهو فنان «كوميديان» له مستقبل كبير.

* هل شاركتٍ في فيلم «ضغط عالي» عام 2019 كما انتشر على المواقع الإخبارية؟

- لا لم أشارك في العمل، ولم يُعرض عليّ من الأساس، كما تردد أيضا أنني شاركت في «سيت كوم» «عائلة حاحا»، وهذا الأمر مغلوط أيضا، فآخر أعمالي هو فيلم «لف ودوران» مع المخرج خالد مرعي.

* ما الذي تتمنيه في بداية العام الجديد وقبل عيد ميلادك بأيام قليلة؟

- أتمنى عاما مليئا بالنجاحات للجميع، وأن ينزاح فيروس كورونا من مصر، فهو أثر على أشياء عدّة في البلد، ولكننا نحاول بقدر المستطاع أن نأخذ الاحتياطات اللازمة، بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن المزحمة، كما أنني أحرص على عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة.

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