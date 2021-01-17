تعرف على سر تواجد الفنانة دينا الشربيني في لبنان

أحدثت النجمة المصرية دينا الشربيني، حالة من التساؤلات عقب ظهورها في لبنان، حيث قيل إنها تقضي فترة إجازة مع الصديقات للخروج من أزمتها الأخيرة مع حبيبها النجم عمرو دياب، كما رجّح البعض أن أصدقاء من نجوم الفن يقضون إجازة في لبنان أيضًا، ومعهم دينا الشربيني.وربما ما عززّ من ذلك ورود معلومات، بأن دينا الشربيني بدأت في تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان "قصر النيل"، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة من شرفة الفندق الذي تقيم فيه ببيروت، وعبّرت عن سعادتها بتواجدها هناك.ونشرت الشربيني بعدها عبر خاصية "الستوريي" صورة جمعتها بالنجم المصري عمرو يوسف، وهما في لبنان وكتبت قائلة: "من الممتع دائمًا التصوير مع أعز أصدقائي".وبعد تكهنات عدة كشفت قناة mbc عن سر تواجد دينا الشربيني، وأيضًا سرّ الصورة التي جمعتها بالفنان عمرو يوسف، حيث تبين أن هناك برنامجًا يحمل اسم "بصراحة مع"، سيتم عرضه ابتداءً من يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، عبر قناة Mbc1.وأفرجت القناة عبر حسابها في موقع "إنستغرام" عن برومو البرنامج الجديد، وظهر في البرومو الفنانين: عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأحمد فهمي، وأحمد شعيب، موضحة أن موعد العرض سيكون من يوم الأحد.واتضح من البرومو، أن البرنامج من تقديم عمرو يوسف، ولكنه لن يظهر بشخصية مذيع بحسب ما قال عمرو يوسف، بأن البرنامج بدون مذيع، كما أظهر حديث دينا الشربيني وأحمد فهمي، أن البرنامج سيكون عبارة عن جلسة بين فنان وآخر، مثل جلسة الأصدقاء المقربين في حلقة يتم الكشف فيها عن العديد من الأسرار.

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