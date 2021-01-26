قال الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا وحفيد خبير التجميل محمد الصغير، إن حالة جده حرجة وغير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.وأضاف ياسين ، أن جده ما زال في العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، مناشدا الجميع الدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.وأصيب محمد الصغير بفيروس كورونا قبل أيام عدة، حيث استدعت حالته نقله إلى مستشفى العزل للوقوف علي طبيعته حالته، ولكن سرعان ما تدهورت حالته ليقرر الأطباء نقله إلي العناية المركزة، ووضعه علي جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تأثير الفيروس على رئتيه بشكل كبير.وتلازم الإعلامية مها الصغير، ابنة محمد الصغير، والدها، ما دفعها للتغيب عن تقديم برنامجها «its show time»، وتولي زميلتها دينا حويدق تقديمه لحين عودة مها للوقوف أمام الكاميرات من جديد.

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