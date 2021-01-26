البرازيل تسجل 26816 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية, 26816 إصابة و 627 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و 871393 إصابة، و217664 حالة وفاة.