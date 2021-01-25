تعرف على سبب ظهور عمرو دياب مع سيدة أعمال خليجية

قام الفنان الهضبة عمرو دياب بمشاركة سيدة الأعمال السورية ريم أبو سمرة عيد ميلادها خلال تواجده في مدينة دبي. وقد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى حفل عيد ميلاد ريم ابو سمرة سيدة اعمال سورية وذلك أثناء تواجدها فى دبي.وتسبب الفيديو فى حالة من الجدل الواسع حيث خرجت العديد من الأقاويل حول علاقة عمرو دياب بسيدة الأعمال السورية ريم ابو سمرة كما زاد من علامات الاستفهام حول انتشار فيديوهات له معها وهو يقبلها.

وقد حقق الهضبة عمرو دياب نجاحًا كبيرًا خلال إحيائه الحفل الأخير لديه أول أمس في إمارة دبي ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرًا فى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد فاجأ الفنان عمرو دياب معجبيه وجمهوره خلال الحفل بصعود تؤامه عبد الله وكنزي على خشبة المسرح، واللذان شاركا غناء أغنية “قمرين” أمام الجمهور في مدينة دبي.ويعد هذا الحفل الأول للهضبة عمرو دياب بعد طرح ألبومه الأخير “يا أنا يا لأ”، الذي يضم 12 أغنية هي “يا أنا يا لأ” و”محسود” و”شكرا” و”عايز أعمل زيك” و”طبل” و”بتهزر” و”فاكرني يا حب” و”وأنا معاك” و”يادلعوا” و”من العشم” و”محسود (Remix)” و”الجو جميل”.وشارك في هذا الحفل الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي الذين حضروا الحفل ودعا هما الهضبة عمرو دياب للصعود إلى المسرح والتقطا صورة سوياً، وتعاون معهما الهضبة في ألبومه الأخير بأغاني “عاوز أعمل زيك” و”شكرا” و”طبل”

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