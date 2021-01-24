الفنان عمرو دياب يثير الجدل بمقطع فيديو مع سيدة أعمال عربية
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الفنان عمرو دياب يثير الجدل بمقطع فيديو مع سيدة أعمال عربية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الفنان عمرو دياب يثير الجدل بمقطع فيديو مع سيدة أعمال عربية

عمرو دياب وسيدة الأعمال ريم ابو سمرة
القاهرة - العرب اليوم

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى حفل عيد ميلاد ريم ابو سمرة سيدة اعمال سورية وذلك أثناء تواجدها فى دبي.وتسبب الفيديو فى حالة من الجدل الواسع حيث خرجت العديد من الاقاويل حول علاقة عمرو دياب بسيدة الاعمال السورية ريم أبو سمرة كما زاد من علامات الاستفهام انتشار فيديوهات له معها وهو يقبلها.وكان ظهر الهضبة في صورة جديدة مع متابعينه ومنظمي حفل دبي الذى أقيم أمس ،ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.يذكر أنه تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به.وفي حقيقة الأمر هذه الصورة تعود إلى احتفالات رأس السنة قبل أسبوعين، حيث تواجد عمرو دياب في دبي للاحتفال بالعام الجاري، والتقطت هذه الفتاة صورتها معه هناك، وهي موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية.وكان عمرو دياب أثار جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها.كما ظهر عمرو دياب، بصحبة فتاة أجنبية تدعى كارولينا زوبكوفا، وهي بلوجر شهيرة سويسرية من أصل روسي.وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

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الفنان عمرو دياب يثير الجدل بمقطع فيديو مع سيدة أعمال عربية الفنان عمرو دياب يثير الجدل بمقطع فيديو مع سيدة أعمال عربية



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