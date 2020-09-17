ترشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام

أعلن السياسي الإيطالي اليميني وعضو حزب ليجا باولو جريمولدي أنه رشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام على خلفية جهود الأخير لتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة.

كما أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اتخذ جريمولدي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من توقيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين صفقات بوساطة أمريكية مع إسرائيل يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر، حيث شارك نتنياهو في حفل توقيع إلى جانب وزيري خارجية دولتي الخليج، التي عقدت في البيت الأبيض.

في هذا الكشف عبر تويتر، أشار جريمولدي أيضًا إلى "الحوار مع المملكة العربية السعودية وفتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية ما يجعل مناقشات حول الاعتراف المتبادل أمر محتمل" وفقا لزعمه، معربا عن شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشير الصحيفة أيضًا إلى أنه، نظرًا لأن المشرع النرويجي رشح سابقًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الشرف، "لعمله في التوسط في صفقة التطبيع الإسرائيلية الإماراتية''، أعرب جريمولدي لاحقًا عن أمله في أن يفوز كل من نتنياهو و ترامب بالجائزة.

قد يهمك أيضا:

إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني معًا في نيويورك ضد "صفقة القرن"

إسرائيل تمنع مظاهرة فلسطينية ضدّ "الضم" من الوصول إلى أريحا