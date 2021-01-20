إلهام شاهين تطالب برفع الحصانة عن عضو البرلمان المسيء للفنانين

علقت الفنانة إلهام شاهين، على تصريحات رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، الذي هاجم الفنانين أمس الأحد، مشيرًا إلى أنهم من يسعون في الأرض فسادًا.وقالت شاهين في تصريح خاص لـ"القاهرة 24": "لازم يتحاسب لما يكون في موقع مسؤولية ويتهم مهنة زي الفن، مافيش مهنة مفيهاش ناس وحشة وناس كويسة، منا ممكن ألاقي طبيب مش أمين، أو محامي أو محاسب وغيرهم".وتابعت: "مينفعش يعمم تمامًا، إحنا من نمثل مصر وبنرفع اسمها وبنسافر مهرجانات بالخارج، والمهنة بها رسالة، ودايمًا بقول كده لبتوع السوشيال ميديا من أنتم؟ ولا يهموني وأنا بتعصب في الحالات دي لأني غيورة على مهنتي، ولكن ميتكلمش بالأسلوب الفج ده لو مش قد المسؤولية ميتكلمش".وطالبت الفنانة إلهام شاهين برفع الحصانة عن النائب، ورفع الفنانين قضية سب وقذف ضده لما بدر منه في إحدى جلسات النواب، مؤكدة: "أنا أحترم الدكتور أشرف زكي وأثق أنه هيجبلنا حقنا".وفوجئ الوسط الفني أمس الأحد، بمطالبة رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية، ووصف الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادًا، مما أغضب عددًا كبيرًا من الفنانين، وطالبوا أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بالتدخل.

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