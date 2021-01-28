تعرف على الرد الأول من درّة على خبر انفصالها عن زوجها

قامت درة بنشر صورة لـ أحدث إطلالتها مع متابعينها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وظهرت درة بفستان لامع باللون الأخضر تميز بنقوشات الورود باللون الموف ،وإعتمدت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة بسيطة. وكانت شائعات ترددت حول انفصال درة عن زوجها مؤخرا، كما تواصل النجمة "درة" بالفيوم تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"؛ وذلك بمحافظة الفيوم رفقة النجوم إياد نصار وفتحي عبد الوهاب والفنانة حنان سليمان. وتتكتم درة على تفاصيل شخصية "فيروز" التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، لافتة إلى أنها جديدة بالنسبة لها.جدير بالذكر أن حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا"، عرضت على شاشة قناة الـ "دي إم سي"، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل،وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

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