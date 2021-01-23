أندريه زكى يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بعيد الشرطة

هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى خالص التهنئة بهذه الذكرى التى نفخر بها جميعًا، والتى نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال فى وطن يسوده الأمن والاستقرار".

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